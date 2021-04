“Desde pequeña he querido estudiar educación. Muchas personas dicen que ni sirve, que no hay trabajo… Al final mis papás fueron mi apoyo. Decían que era yo la que lo iba a hacer y pensé que si estudiaba otra cosa luego me resentía por no cumplir mi sueño. Un día encontré una carta que escribimos en sétimo en la que proyectábamos que haríamos en seis años. Me dio nostalgia porque ese ha sido mi sueño de toda la vida: siempre he querido ayudar y enseñar a las personas. Siempre ayudaba a mis compañeros desde la escuela”, cuanta la egresada del Liceo rural de Santa Cruz de León Cortés.