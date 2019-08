“Me pasó con un lugar cercano al Volcán Rincón de la Vieja, que cambió por completo en ese tiempo. Llegué, por segunda vez, a tomar fotos luego de que se me quemó el disco duro y el río se había transformado, ya no era el mismo. Ese es el más fiel reflejo de lo importante que es conversar, documentar, dejar constancia de lo que nos importa, de lo que es valioso, de lo que nos define. Si no lo tienes, no puedes aprender a apreciarlos y protegerlos”, explica.