“Se puede manejar con licencia b1 que es la de automóvil. Uno cambia las placas a particular porque ya el vehículo no es de uso público ni de carga. Ya no pasa por esa parte de Cosevi que regula los pesos y dimensiones. Tiene placa particular. El bus lo puedo manejar, tiene motor. Me apego a Riteve, no me paso de alturas ni de ancho establecido. Vivo a 45 minutos de la playa. Cuando me antojo prendo el bus y me voy a la playa. Me quedo tres días y regreso. No pago absolutamente nada de hospedaje y voy con la confianza de que estoy en mi propia casa”, detalla.