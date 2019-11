“La gallina me la dio una señora muy humilde, como agradecimiento. Siempre me conmueve porque pienso que en su sencillez, la gallina es todo lo que tenía para darme. Su hijo tenía meningitis, estaba muy grave y gracias a que hice un buen diagnóstico el niño pudo seguir viviendo. La señora me dijo: –doctor, usted salvó a mi hijo, y por eso yo le quiero dar esto–. Entonces me entregó una bolsa y adentro estaba el animal, no podía creer lo que había hecho”, recordó el galeno.