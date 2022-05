“Cuando llegaron a decirme que me daban la oportunidad de la Marvel me sorprendió, porque no solo yo trabajaba ahí. Había grandes maestros y colaboradores y yo solo era un ayudante. Por supuesto que lo asumí con responsabilidad, pero yo pensaba que podía ser un trabajo más de tantos. No imaginé que, 52 años después, fuera a tener tamaña trascendencia”.