“No soy de las personas que no pueden hablar de la muerte. Solo espero que no sea dolorosa, y si lo es, espero salir pronto de eso. Yo soy muy resistente al dolor, pero no me gustaría irme así. Aún así, no le tengo miedo a la muerte. En el curso de mi vida he conocido a algunas de las personas más increíbles, he recorrido el mundo, he visto cosas pasar que me han llenado profundamente...