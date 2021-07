Javier Rojas: “Meto la mano al fuego por los árbitros costarricenses”

| FOTO: JORGE CASTILLO. (JORGE CASTILLO JORGE CASTILLO)

Esa tarde lluviosa entumeció hasta a la vieja grabadora. ¿Somos o no somos? Claro que sí. Y conversamos como antes, con tinta y libreta entre nuestras historias, interrumpiendo ideas para hilvanar otras. El vozarrón del de la camisa hawaiana no dejaba oír ni la lluvia porque Javier Rojas está cabreado con la mafia y los corruptos. Los ojos, en cambio, le sonríen cuando habla de doña Jeannette, el clan y los amigos, pero sin llamar a engaño, porque los años no lo han ablandado. “¡Qué va!”, dice.

- ¿Ver campeonizar a Heredia valía romper su promesa de no volver al Rosabal?

- Mi gran promesa es que nadie me verá nunca en el Estadio Nacional, porque hay una contradicción en quien consiguió ese Estadio: un premio Nobel de la Paz recibió un regalo del régimen más antidemocrático del mundo.

- Y al Rosabal, ¿cuándo va a ir?

- Cuando vea una situación cristalina en lo administrativo. La descomposición del Herediano no es de hoy; han manoseado mucho a la institución rojiamarilla.

- “Manoseado” remite a cosas muy feas...

- Cosas feas... como la palabra ‘corrupción’. Nunca se dio un informe detallado a los asociados de todos los jugadores del CSH que han sido vendidos al exterior. ¿Cuánto pagaron por ellos? ¿Cuánto le correspondió a la institución o cuánto quedó en la bolsa de quienes vendieron? A mí, incluso, me desinscribieron como asociado, posiblemente porque no querían tener una piedra en el zapato. ¿Cómo lo desinscribieron?- Una vez, hice un aporte de unos miles de colones y me preguntaron: ‘¿cuándo se lo devolvemos?’ Les dije: ‘Déjenlo ahí como una participación de socio. Era el tiempo de don Isacc Sasso y me asignaron un palco para cuatro en el sector sur. Cuando Sasso dejó la presidencia, me desinscribieron.

- ¿Cómo juzgará la historia a Isaac Sasso?

- Para mí, el mejor dirigente que ha tenido Costa Rica y su honorabilidad quedó demostrada en un informe de la Contraloría sobre su participación en la Fedefut y, si es en el CSH, sus contribuciones fueron tales que todavía estarían pagándole lo que le dio a la institución.

- Ha dicho que aquí “cualquiera es campeón”. ¿Igual para Heredia?

- Sí, claro, porque el modelo de campeonato que se juega aquí es un adefesio que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, México está desechando ese modelo de invierno y verano para regresar a los campeonatos reales a 2, 3 ó 4 vueltas.

- ¿A quién beneficia este modelo? ¿Son títulos de “mentirillas”?

- Absolutamente de mentirillas. El modelo sirve para hacer más fáciles los títulos. Sin ofender, ¿cómo un equipo como Liberia va a ir al Rosabal a ganarle 3 a 0 una final? ¿Cómo Brujas se va a imponer a Puntarenas?- También ha dicho “Yo ya vi futbol; ustedes no han visto futbol”. ¿No aprendemos de la historia?- Eso lo digo no para sentirme más, simplemente porque lo viví. Un día de estos me preguntaron cuál era mejor: ¿Pelé, Maradona o Messi?, y contesté: Franz Beckenbauer. Ha habido mejores que Pelé y Maradona, y de Messi ni hablo porque está empezando. Algunos dicen que el mejor futbol del mundo está en Inglaterra, Alemania, Holanda, España o Italia; yo digo que en Colombia se jugaba el mejor futbol del mundo.

- Para algunos, Messi ya es un consagrado. ¿Por qué los endiosan?

- Nadie niega que Messi o Ronaldo son excelentes jugadores, pero ahora son marcas, y cuidado si no objetos, porque otros manejan sus contrataciones.

- ¿Existe una mafia deportiva?

- Sí, esa mafia está siendo investigada en Guatemala, en México, aquí... Están haciendo del futbol un botín para unos pocos. La mafia se ha apoderado del deporte y principalmente del futbol.

- Lo ha dicho, pero, ¿lo ha denunciado?

- Yo le dije tres veces al director del OIJ en el programa. ¿Por qué no investiga la venta de entradas de Costa Rica en los mundiales de Corea-Japón y de Alemania? Se lo dije al actual tesorero de la Fedefut, a quien respeto mucho: si la Fedefut tiene problemas económicos, ¿por qué no investiga dónde fue a parar el dinero de las entradas de los dos últimos mundiales? ¿A qué bolsillo fue a parar?

-¿Cómo opera esa mafia?

- Silenciosa pero muy astutamente. Buscan estar vigentes en entes federativos, en clubes.

- Hacia abajo, los árbitros suelen ser el hilo delgado. ¿Hay vendidos o comprados?

- No. Ahí sí que meto la mano al fuego. El árbitro costarricense puede equivocarse y he visto árbitros desde hace 60 años, de la época de Fernando Herrera, Juan Rafael Navarro o Paco Muñoz. Pero nunca he visto descomposición moral de parte de ellos. Jamás.

- Y, ¿jugadores?

- A los que les ofrecían dinero para que ganaran partidos y así perjudicar a terceros, pero no para que se dejaran ganar.

- Ya voy entendiendo. Entonces, el negocio de esta mafia no es arreglar partidos sino vender fichas..

- 'y entradas. ¿Por qué cayó Jack Warner de la FIFA? Por las entradas: se las entregó a su hijo, quien tenía una agencia de viajes, y él, feliz de la vida.

- Un mundial tras otro, ¿a qué ritmo ha evolucionado el futbol local?

- En cuanto a jugadores bien, porque hemos tenido de muy buena calidad; pero como no tenemos entrenadores sino directores técnicos'

- ¿Cómo distinguirlos?

- Muy fácil: el DT anda con una pizarrita señalándole al jugador en la cancha lo que tiene que hacer. El entrenador le enseña. Aun así se salva una buena cantidad de jugadores muy buenos.

- ¿Qué es el seleccionador Pinto?

- Entrenador. El del Cartaginés también lo es, y el de San Carlos.

- En Guatemala hay dos...

- ' directores técnicos.

- Pero triunfan, ¿no?

- En Guatemala pueden triunfar. Es más, Javier Delgado, Hernán Medford y Ronald González también triunfaron acá, pero no son entrenadores; son directores técnicos.- ¿Cómo convertirse: actitud o estudio?- Tienen que estudiar. No es cuestión de ir 15 días a ver entrenamientos del Madrid, el Chelsea o el Bayern, para que les pongan un sello diciendo que “asistió”. En la avenida Reforma, en México, vendían títulos de médicos.

-De los jugadores que probó Pinto, ¿a cuál valioso dejó fuera?

- Dos: Leo González y Pablo Salazar, y me gustaría la inclusión de Segares.

- ¿Qué posición debería reforzar en la Selección?

- Navas es muy buen portero, pero solo está entrenando y no jugando, y eso no ayuda. Luego, veo lagunas en la defensa y debería buscar un hombre que dirija la media cancha.

- ¿Hay remedio o es condena seguir dependiendo de un solo delantero?

- Eso no me gusta. Deben ser Campbell, Saborío y Rojas, que es polifuncional.

-¿Por qué ha dicho que Sotela es dañino para el futbol?

- Porque de futbol no sabe nada. Doña Roxi, a quien sí defiendo, es auténticamente herediana y asumió con muy buena gana, pero Mario Sotela solo tiene intenciones comerciales. ¿No fue él quien dijo que quien más sabía de futbol en Costa Rica era Jorge Alarcón y terminó echándolo? ¡Y no fue Alarcón quien se atrevió a decir que nuestra prestigiosa colega Roxana Zúñiga no sabía de futbol, cuando sabe más que él y que muchísimos dizque expertos de este país!

- ¿Es, acaso, inherente al fútbol que sus dirigentes quieran entronizarse?

- Lo hacen por dos cosas: interés propio o porque son apasionados. Don Guillermo Vargas Roldán, de San Ramón, ha sido el dirigente más distinguido. Se quedó hasta donde pudo, pero fue extraordinario. Eso sí, todos deberían aprender de su solvencia moral.

- ¿El peor y el mejor dirigente de federación?

- El mejor fue Francisco Morelli Cozza y el peor, Hermes Navarro.

- ¿El oráculo pasó de la Casa de los sustos a África Mía?

- ¡Dios guarde! La Casa de los sustos se ha limpiado mucho con Eduardo Li, Adrián Gutiérrez, Ricardo Chacón y Rodolfo Villalobos. He llegado a la conclusión de que la Casa de los sustos dichosamente ha pasado a mejor vida porque ya no están los que asustaban.

- ¿Dónde asustan ahora?

- En los edificios donde se oye ruido pero no hay nadie: en la Corte Suprema de Justicia, en Zapote, y ni se diga en el susto mayor, que está en un tugurio que se llama Asamblea Legislativa.

- ¿Le ofrecieron diputaciones. ¿Por qué no aceptó?

- Me lo insinuaron en 1974, cuando emergió el Partido Renovación Democrática y don Rodrigo Carazo sacó tres diputados, pero apenas estábamos empezando la familia. Esta casa fue el primer regalo que le di a Jeanette, el 1.° de mayo de 1978, y lo hice porque no quería esperar a después del 8 de mayo y que fueran a decir que me la había regalado Rodrigo Carazo.

- ¿A quién le aceptaría hoy una diputación?

- A nadie, ¡porque me contamino! Pero conste, no es de ahora; esta descomposición se inició desde 1970: recordemos a Vesco, a McCalpin.. Recordemos... y nos daremos cuenta. Aquí a la gente se le olvida.

- Y usted ¿buscó cómo ir al extranjero a estudiar o practicar periodismo?

- Tuve un ofrecimiento para los Olímpicos de Munich pero no acepté. Había andado por 10 años de emisora en emisora, pero cuando llegué a Columbia, sentí que era mi casa y ya voy para 50 años. Nada me ha hecho falta en esta empresa.

- ¿Como empresario o como empleado? - Tenemos un convenio. Yo produzco Actualidad y partimos pérdidas y ganancias por igual. Dichosamente, solo ganancias ha habido.

- Algunos dicen que los periodistas deberíamos ser más emprendedores- Yo compré radio Sonora y la vendí porque, voy a ser franco: no supe manejarla como empresario. La vendí con pérdidas, pero acá estamos y me tienen miedo. Y hay otra parte en la que me tienen miedo'

- ¿Lugar con “líneas”?- Sí, porque digo la verdad y no me someto a líneas de partido de ninguna especie. Y decir la verdad en el campo político es un pecado mortal en Costa Rica. Pero, dichosamente, ya no pertenezco a la Unidad Social Cristiana.

- ¿Problemas con “ángeles”? - Miguel Ángel cometió errores, pero viera que fue compañero mío en la Buenaventura Corrales y nos guardamos un cariño muy especial. Rafael Ángel me tiene miedo, Fischman me tiene miedo, Laclé me tiene miedo. Me tiene miedo la cúpula de lo que fue la Unidad que ya no es ni cascarón de partido.

- ¿Callaron definitivamente los mariachis?- Los mariachis existimos. Rafael Ángel es el hijo del mariachi número uno, que fue Calderón Guardia; pero él no es mariachi.

- ¿Por qué le temen? - Porque saben que soy indomable y nunca voy a decir: “sí, señor”.

- ¿Cuán crítica o aduladora es la prensa deportiva?

- 30% crítica, 50% aduladora y 20% no sabe opinar.

- ¿Hacen falta cojones?

- ¡Qué buena palabra! Demasiada falta hacen ¡y en todas las áreas! Porque aparecen líderes con una desteñida carrera y se convierten en amos y señores.- ¿La “gradería de sol” de que habló Alberto Cañas?- Aprovecho para enviarle este mensaje a don Alberto: “la gradería de sol de cualquier club es muchísimo más decente que lo que hemos visto en política”.

- Si cualquiera gana un campeonato, ¿cualquiera gana una presidencia?

- ¡Claro! Ya lo hemos visto! No por ser hijos se tiene derecho.

- ¿A quién le ve cojones para lograrlo?

- Al exrector de la UCR, Gabriel Macaya Trejos. Es cuestión de que se decida, porque hay un partido entero ahí afuera que se llama abstencionismo.- ¿Hay intocables en este país?- Hay quienes se lo creen.

- ¿Un error recurrente de la fedefut?

- Guimaraes.

- Una vez ofreció un fósforo para ir a quemar un estadio ¿Sigue tan incendiario?

- No, no. Esa vez pedí disculpas.

- ¿A qué de la vejez le teme más?

- Al Alzheimer.