Y es que, de acuerdo con comunicados oficiales de ese país, existe una nueva campaña en la que se incita a evitar un “baby boom” que con toda razón preocupa a la planificación familiar en el cuarto país más poblado del mundo. Es así como Indonesia no solo lucha contra el nuevo coronavirus, si no que se adelante e intenta hacer lo posible por combatir los embarazos no deseados.