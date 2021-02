Biden asegura ser un gran aficionado al arte. “Me mantiene cuerdo”, explicó en una entrevista con The New York Times en febrero de este año, donde mostraba parte de su obra, formada por cuadros florales abstractos pintados sobre un papel japonés de gran resistencia, en su casa de las colinas de Hollywood. “Durante años no me he podido llamar a mí mismo artista, pero ahora me siento cómodo haciéndolo”.