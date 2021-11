Guardó la ropa que tejió para la hija que nunca tuvo; 46 años después su nieta la estrenará

En 1975, doña Olga Saborío tejió en crochet el primer vestidito rosado. (Cortesía)

Dentro del armario de doña Olga Saborío hay una caja. Es una cajita sencilla, nada llamativa, que tiene 46 años de estar entre su ropa y sus pertenencias.

A lo largo de todo ese tiempo doña Olga la mantuvo guardada, esperando el momento oportuno para poder desempolvarla, tomarla ilusionada entre sus brazos y sacar presurosa el valioso tesoro que tenía dentro.

Doña Olga fue paciente. Solamente ella y su esposo, Jorge Rodríguez, sabían lo que esa cajita tan sencilla pero importante contenía y las razones por la que era cuidada con tanto esmero.

Desde hace unos días la caja está vacía, pues finalmente llegó la hora que doña Olga esperó por tantísimos años: el nacimiento de Helena.

Dulce espera

Cuando doña Olga supo que estaba embarazada de su primer hijo, allá por el año 1975, decidió comenzar a tejer, tal y como le había enseñado años antes una monjita del hospital de San Carlos, en el que ella trabajaba como enfermera.

[ La historia de la jacket que esperó 16 años a su pequeña dueña ]

Doña Olga, de 73 años, confiesa que la ropa de niña siempre le ha llamado mucho la atención por lo que al enterarse que su primogénito venía en camino comenzó a tejer en hilo crochet un vestido en color rosado con bordes blancos y pequeñas flores blancas.

“La monjita tejía muy bonito y ella, en los ratitos libres, me enseñó a mí. Cuando trabajaba de noche y todos los niños dormían, pues aprovechábamos el rato. Ya después me entusiasmé y ahí seguí sacando las cositas a mi manera”, recuerda.

Cuando terminó su primer vestido le gustó lo que vio, entonces comenzó a tejer un largo vestido blanco con bordes rosados, pensando en que ese podía ser el ajuar para el bautizo de su bebé. También tejió un abrigo amarillo para la pequeña.

El vestido más grande es un ajuar, que se pueda utilizar en un bautizo. (Cortesía)

Todos los diseños fueron creados por ella misma; es decir, ella no tenía bocetos ni tampoco un molde de vestidos…todo estaba en su imaginación.

“Yo comencé a tejer para niña sin saber el sexo de mi bebé, porque antes uno no sabía que iba a tener hasta que naciera. A uno solo le hacían un ultrasonido si uno presentaba algún problema, pero si no, no se lo hacían y entonces hice las blusitas y los vestidos por si era niña”, explica.

Tras nueve meses nació Jorge, un niño, su primer hijo. Entonces doña Olga guardó los vestidos, pues de todas formas entre sus planes estaba ampliar la familia.

Sin embargo, después de Jorge, tuvo dos hijos más, ambos varones.

“Yo también hice gorritos y zapatitos por si eran varoncitos, pero ya esos sí se gastaron. Guardé los vestiditos pensando en que quizá después tenía una niña. Eso nunca sucedió”, comentó.

“Ya cuando venía el tercero en camino yo decía: ‘¡Ay! que sea una chiquita’, pero cuando me enteré que también era varón yo dije: ‘la verdad es que también es bonito, aunque claro, a una niña uno la puede vestir tan linda y cualquier cosa que uno les ponga se les ve muy bonito”, agregó.

A sus niños les tejió unos chalecos y también franelas. Por su parte, los vestidos decidió dejarlos en la famosa cajita, envueltos en un papel especial para que no se deterioraran.

Transcurrieron los años y sus niños crecieron. Ellos nunca se enteraron de que doña Olga guardaba en el armario la caja con los vestidos. Ella tampoco les mencionó que le hubiera gustado tener una niña para que pudiera usarlos.

En silencio y pesar del paso del tiempo, doña Olga nunca perdió la esperanza de que la añorada niña, algún día, llegaría a la familia.

El pasado 13 de octubre, Nicole Rudín dio la bienvenida a su hija Helena Rodríguez. (Cortesía)

Un nuevo capítulo

Hace 13 años Jorge -el mayor de los hijos de doña Olga-, decidió casarse con Nicole Rudín,y hace aproximadamente dos años se enteraron que su primer bebé venía en camino.

Entonces, con la misma ilusión de hace cuatro décadas atrás, doña Olga se imaginó a su nieta vistiendo la ropita que ella había bordado. Sin embargo, con mucha prudencia, no dijo nada hasta estar segura de que fuera niña.

Meses más tarde la pareja le dio la bienvenida a Santiago, un niño que se convertiría en el primer nieto. Entonces el vestido, el ajuar y el abrigo amarillo continuaron guardados en la cajita sin que nadie lo supiera.

“Es un sentimiento tan difícil de explicar… yo realmente no encuentro las palabras para describir lo que yo sentí al enterarme que ella guardó por tantísimos años los vestidos. Es que son muchos años, esa es una pieza de reliquia y la historia que hay detrás de ellos es hermosa”. — Nicole Rudín, mamá de Helena

No obstante, Jorge y Nicole no descartaban volver a ser padres; y este 2021 se enteraron de que la cigüeña los visitaría una vez más, pues Nicole estaba embarazada.

Para sorpresa de todos, por primera vez, los Rodríguez Saborío iban a tener una niña corriendo por su casa.

“Cuando supe que era una nietita yo dije: ‘aquí se van a usar’. Ahora, vamos a ver si les gustan, porque hay gente que no le gusta ponerle a los chiquitos cosas tejidas, pero yo siento que si los puede usar porque a mi nuera le gustaron mucho. Y es que yo sí quiero ver a mi nietita con esos vestiditos, si Dios me da la oportunidad”, dice.

No se equivoca doña Olga al decir que a su nuera le gustaron los vestidos. Precisamente fue Nicole la que descubrió la historia detrás de las prendas.

“Un día voy a la casa de ella y me dice: ‘tengo un regalo que darte, es para Helena’ y yo le dije que estaba bien y me dio un regalo. Lo abro ahí mismo y me encuentro con unos vestidos tejidos a mano, divinos, con un tipo de hilo super fino y un abrigo color amarillo.

“Yo estaba fascinada con los vestiditos, pero ella no me dijo que los había tejido. En la tarde, cuando estábamos tomando café nosotras dos junto a mi suegro, yo hice un comentario de los vestidos que qué lindos estaban y que dónde los había mandado a hacer. Ahí mi suegro me dijo: ‘no, no los mandó a hacer… los tejió ella’.

“Yo le dije: ‘pero doña Olga yo no sabía que usted tejía, nunca la he visto tejer’. Entonces ella me dijo que se los tejió a Jorge antes de que naciera pero como fue hombre, los vestidos nunca se usaron”, relata.

Doña Olga Saborío nunca le dijo a nadie que guardaba en una cajita en los vestidos y el abrigo. Solo su esposo conocía el tierno secreto. (Cortesía)

Cuando Nicole le contó la historia de la ropita a su esposo, él, incrédulo, fue a visitar a su mamá para preguntarle si era cierto que los vestidos eran para él.

Por su parte, Nicole confiesa que cuando se enteró de la historia la nostalgia se apoderó de ella, pues solo pensaba que eran vestidos hechos con mucha ilusión para Jorge, su esposo, pero sería su hija quien realmente los usaría.

“Es un sentimiento tan difícil de explicar… yo realmente no encuentro la palabra para describir lo que yo sentí al enterarme que ella guardó por tantísimos años los vestidos. Es que son muchos años, esa es una pieza de reliquia y la historia que hay detrás de ellas es hermosa.

“Yo a veces vacilo a mi esposo y le digo: ‘Ay, cómo te hubieras visto con este vestidito’, porque es rosadito de flores”, narra entre risas.

“Cuando supe que era una nietita yo dije: ‘aquí se van a usar’. Y es que yo sí quiero ver a mi nietita con esos vestiditos, si Dios me da la oportunidad”. — Olga Saborío, abuelita de Helena

Helena llegó al mundo el pasado 13 de octubre. Y con ello doña Olga volvió a desempolvar sus agujas y sus hilos para hacer unos zapatitos que vio en Internet para que su nieta los pueda usar en un par de meses.

Y si bien todavía es muy pronto para que la pequeña Helena entienda lo que representan esos vestidos, sus padres Nicole y Jorge están contando los minutos para que la pequeña pueda lucir la ropita que su abuelita hizo, con tanta ilusión, hace más de 40 años.

No hay que ser adivinos para saber que a Helena le tomarán fotos, muchas fotos, para que Helena siempre recuerde lo que esas prendas significaron para doña Olga, para sus papás y para toda su familia.