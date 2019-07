“No te lo voy a negar, vivo peleándome con Dios. A veces quisiera estar en un bote, pescando, pero esa no es mi realidad. Al final, hago lo que me pide Dios, no soy santo, al contrario, soy muy humano y uno muy rebelde. He vivido esto de la fama en mis distintas facetas como actor, productor, presentador, en fin, así que ya no me sorprende la fama, la cantidad de seguidores o los aplausos. Lo que sí lo hace son los actos de amor, perdón y reconciliaciones”, asegura.