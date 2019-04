Es muy poco probable –casi imposible– que usted previo a esta lectura hubiese escuchado de Edina. Por vueltas de la vida, ese no ha sido mi caso, pues en los últimos 20 años he memorizado historias de segunda mano sobre ese pequeño poblado enclavado en las planicies del centro de Estados Unidos, donde el tiempo no tiene prisa y la gente conduce grandes vehículos de doble tracción.

Si se les pregunta a los historiadores dirán que, sin duda, el ciudadano más destacado salido de Edina es Terry Joyce, quien tuvo una brevísima y discreta carrera como jugador profesional de fútbol americano en la segunda mitad de la década de los 70. Yo, que no sé nada de fútbol americano, tengo otra respuesta: Judy Witte McReynolds.

Doña Judy también es mi suegra, una suegra de las buenas. Es por ella que sé de Edina, aún cuando dejó aquel pueblo en un tiempo en que no había terminado de despedirse de la adolescencia. Muchas han sido las veces que nos hemos sentado, café en mano, a repasar las historias de la casa de su abuela, quien hacía sus propias conservas y toda receta la mejoraba con tocineta e ingenio.

Hace más de 20 años escuché por primera vez de Edina, y a medida que los relatos de doña Judy y de Mónica, mi esposa, se apilaban, así crecía la curiosidad por entender esa parte de sus orígenes que tan poco cercana me resultaba. Con los años la casa de los suegros volvió a llenarse de risas de niños atarantados y el siempre postergado plan de hacer un viaje familiar a Edina finalmente empezó a cobrar visos de realidad.

Edina es el típico poblado rural que en el cine estadounidense suele representarse como un remanso de monotonía que se ve interrumpida por un evento extraordinario. Me gusta pensar que para algunos de sus habitantes, en el 2018, nosotros fuimos ese evento extraordinario.

Fundado en 1839, el pueblo tiene edificios de gran valor arquitectónico en sus cuadras centrales. Recorrer el corazón de Edina a pie no toma más de 10 o 15 minutos.