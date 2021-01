A Los Mundo muchos ticos ya los conocía, no solo porque se han dedicado a compartir su viaje en YouTube e Instagram, sino porque en setiembre del 2020 relataron su travesía por Costa Rica en la Revista Dominical. En ese momento estaban llenos de incertidumbre, no sabían cuándo podrían retomar su viaje, ni qué iba a pasar con el virus o la vacuna, pero se sentían tranquilos de saber que estaban en suelo tico, un país al que no se cansan de agradecer.