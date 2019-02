El impacto de descubrir que su preciado hogar se había convertido en el cementerio de un asesino en serie la ha devastado, asegura. Hace unas semanas, mientras el hombre se preparaba para ser sentenciado, Fraser confesó que ella no tiene nada que decirle. “No me gusta mucho el perdón, no me gusta mucho el cierre. Se hicieron cosas terribles”, dijo con un tono de resignación.