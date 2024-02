El meteorólogo que antes salía en ‘Telenoticias’ pronostica que será alcalde

¿Cómo olvidar a aquel meteorólogo que tenía su propia sección del clima en Telenoticias?

A pesar de que eso fue hace muchos años, Max Mena relata que las personas todavía lo reconocen en la calle y le recuerdan aquella época suya que tanto disfrutó y ocurrió por coincidencia.

Esa imagen que plasmó en la pantalla y generó tanta cercanía con los televidentes es la que hoy, de una u otra forma, le ha permitido ser un candidato a alcalde conocido por el pueblo.

Max Mena tiene 60 años. Aunque hace mucho no aparece en televisión, afirma que la gente todavía lo recuerda. (Rafael Pacheco Granados)

“Por azares de la vida me convertí en el hombre del tiempo en Canal 7. Yo trabajo con el Instituto Meteorológico Nacional y con el Minae desde hace 37 años y eso me dio a conocer mucho a nivel nacional. Me dio una imagen pública, pero una imagen que de una u otra forma yo me la he ganado porque la gente aprendió a conocer de mí una persona honesta, trabajadora y accesible”, detalla.

Asimismo, asevera que “es diferente tener un candidato que nunca has escuchado de él, a tener un candidato que lo conoces”.

Max Mena es el aspirante del Partido Progreso Social Democrático para el cantón de Alajuela en las elecciones de este domingo 4 de febrero.

“La decisión fue tomada con mi familia, después de que me hicieron la propuesta. Y la acepté porque yo tengo 60 años de vivir en Alajuela, y el pueblo que yo disfruté en mi adolescencia era muy diferente al de ahora. Alajuela se va perdiendo, va cada vez peor, esta cada vez más fea la infraestructura, la inseguridad, la falta de oportunidades”, relata el meteorólogo.

Considera que su oportunidad de ser alcalde incrementa, pues en su criterio los ciudadanos están votando con más conciencia, principalmente la gente joven que “tiene una manera diferente de pensar”.

“Ya no tiene ese color político que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros papás, sino que la gente ahora se preocupa por darle el voto con conciencia a personas que quieran en realidad trabajar por el cantón. Me pregunto qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones en cuanto a oportunidades y seguridad... yo creo que llegó la hora de volcarse a trabajar en el gobierno local”, dice.

El meteorólogo y abogado afirma que esta es su primera incursión en un proceso electoral y que fueron las necesidades comunales las que lo impulsaron a buscar el cargo de alcalde.

Max Mena afirma que decidió pelear por la alcaldía de Alajuela debido a que su cantón tiene muchas necesidades. Aunque no tiene experiencia en política, considera que puede hacer un buen trabajo. (Rafael Pacheco Granados)

Por ello, está convencido que él no será un “político tradicional”, sino como un político nuevo, “sin cola que me majen”.

“La experiencia que estoy viviendo es fascinante. Yo les dije que nosotros no íbamos a pelear con nadie, que lo que íbamos a hacer era llevar propuestas a cada uno de los pueblos de nuestro cantón. Nunca he estado en política y como el partido no tiene presupuesto, estamos trabajando con las uñas, entonces he ido aprendiendo muchísimo”, revela.

El meteorólogo resume esta experiencia como enriquecedora y afirma que está “sacando un doctorado en este asunto de forma gratuita”.

Mena no es la única figura pública procedente de otras esferas que busca un puesto en las elecciones municipales de este 2024. Entre otros nombres que se reconocen de ámbitos lejanos a la política y se encuentran disputando un puesto de elección popular están el experimentado entrenador de fútbol Juan Luis Hernández, el periodista y cantante René Barboza, el exjugador Michael Umaña, y el cantautor Humberto Vargas.