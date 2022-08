El escape de Marcelo, el músico ‘vandálico’ de Nicaragua

Marcelo es un nombre ficticio que resguarda la identidad de este músico nicaragüense exiliado. Él cumplió años escondido en un apartamento en Managua. Después de huir del asedio contra su familia, la noche del 12 de abril, pasó tres días escondido en una casa de seguridad.

Cuatro horas le rogaron para que se fuera. Su esposa, su familia, sus amigos. Pasado el mediodía se llevaron a sus cuatro amigos. A todos los agarraron en una oficina en la que habían acordado verse para hablar sobre un proyecto cultural en el que estaban trabajando. Ya iban por él, su teléfono no paraba de vibrar. Todo el mundo se lo decía.

“Andate, Marcelo, por favor andate”, le decían.

El teléfono seguía vibrando. Sus amigos, con toda certeza, estaban ya en alguna oscura y mugrosa celda de El Chipote, el antiguo centro de tortura de la dictadura de Somoza que el régimen sandinista usa hoy para castigar a sus detractores.

Marcelo tendría que haber estado ahí con ellos, pero un acto de misericordia del destino y la fiebre del fútbol se congraciaron con él. Con tal de ver el bendito juego del Real Madrid, avisó desde la mañana que se conectaría a la reunión desde el Zoom. Pero llegó la hora pactada y nadie apareció. En cambio, sonó el celular y la angustiada esposa de “L” le avisó que a su marido se lo habían llevado.

Las patrullas de la policía y los paramilitares iban en camino, él lo sabía. El teléfono vibraba y su esposa le pedía que se fuera. Pero Marcelo seguía anclado al piso de su casa, al lado de su amada, el hijo de ambos y sus guitarras, en un barrio en las afueras de Masaya.

—¿Y por qué te quedaste tanto rato?

—Porque soy un duro. Porque yo no me quería mover de Nicaragua hasta que ese hijueputa se baje del poder. Uno es romántico.

Ya había oscurecido cuando la súplica desesperada de uno de sus amigos, un periodista, lo convenció de irse. Los paramilitares estaban apostados en la entrada y la salida de la urbanización, también en el parquecito infantil. Echó en una mochila la ropa más fea que se encontró, convencido de que su intento de escape fracasaría y que terminaría, de todas formas, en El Chipote. Sin saber si vería de nuevo a su familia, se escabulló entre las sombras, por detrás de la casa y a través del lote baldío.

***

Marcelo es el seudónimo que resguarda la identidad de este músico exiliado, quien sueña con volver a la tierra que ama cuando la libertad por la que clama en canciones regrese a Nicaragua. Así se llamó, también, el compatriota que inspiró las letras por las que hoy el hombre moreno, alto y de sonrisa enorme narra su historia mientras se toma un café en San José.

Aquí no oculta su nombre. Aquí aprende, a duras penas, a perdonar el frío que lo hace extrañar el calor húmedo de su Masaya. Aquí extraña a su familia, a quienes aguarda con paciencia en compañía de la guitarra que finalmente logró traer en Tica Bus. Aquí, tan cerca y tan lejos de su hogar, Marcelo ve que un futuro distinto es posible para Nicaragua. Aquí, le advierte a quien quiera escuchar que la sombra de la dictadura que somete a su país, se extiende sin respetar fronteras.

”Tenemos que aprender todos, toda Mesoamérica está en problemas, loca. Los salvadoreños tienen a un dictador que tienen que sacarlo. Y les puede pasar a ustedes, loca, de la manera menos pensada. Hay que estar ojos, pestañas y cejas y hay que involucrarse, parece mentira. Yo hasta el 2018 me involucré políticamente y no me arrepiento, y ustedes tienen que estar más concentrados en lo que está pasando, porque se los puede llevar la verga, como a nosotros”, reflexionó el músico.

Marcelo cuenta que de donde él viene, le dicen ‘mochila’ al montón de traumas que la generación anterior les legó a los de su edad. Marcelo tiene 41 años, de la época de la revolución sandinista posee solo recuerdos de niño.

Todo les hacía falta. Con su mamá, iba a hacer fila a un establecimiento para recibir un saco de arroz, uno de frijoles, uno de azúcar y un rollo de papel higiénico para toda la familia, que se suponía que les tenía que durar un mes. Su papá no fue a la guerra, pero sus tíos sí, y desde joven tuvo muy claro que en Nicaragua uno es sandinista o está en contra de ellos, no hay un punto medio.

Sus ideas se empezaron a transformar en canciones en 1999, cuando, a los 18 años, entró a la universidad y se integró a una banda de la que aún hoy forma parte.

Daniel Ortega regresó al poder en el 2007 y, durante un tiempo, la situación pareció mejorar. Fue una época de crecimiento económico para Nicaragua, las exportaciones se dispararon (en particular las destinadas a Venezuela, que pasaron de $7 en el 2007 a $248 millones en el 2010), los empresarios veían un futuro prometedor y la vida artística prosperaba, incluso para los músicos críticos del oficialismo, como Marcelo.

Pero las señales empezaron a llegar. En el 2013, Marcelo y su banda estaban tocando en León, en un auditorio, durante una celebración por el Día de la Mujer. De repente llegaron los paramilitares, les apagaron la luz y amenazaron con golpearlos. Otro día, les descompusieron los equipos con agua. En alguna otra ocasión, hubo disparos al aire.

Las intimidaciones se volvieron rutinarias: contra los artistas, contra los ambientalistas, contra los estudiantes, contra los ancianos. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el 2018. Para el 18 de abril ya había un primer muerto.

***

A Marcelo de Jesús Mayorga López lo asesinaron un día después, en el barrio San Jerónimo de Masaya, durante la “operación limpieza” que ordenó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Vestía jeans, una camisa de manga larga y una mochila negra llena de libros, con la esperanza de que la tela y el papel lo protegieran de las balas. En la mano izquierda llevaba una tiradora para lanzar piedras, como única defensa contra los rifles de los policías y los paramilitares.

Le dispararon en la frente y lo dejaron tirado en medio de la calle, entre dos barricadas de adoquines. Toda Nicaragua presenció, a través de videos publicados en las redes sociales, cómo los policías arrastraron su cuerpo para abrirle paso a las camionetas. Y cómo, cuando su mamá y su esposa clamaron de rodillas que las ayudaran a moverlo, respondieron con carcajadas.

En junio del 2018 la ciudad de Masaya, donde vivía Marcelo, fue uno de los principales escenarios de los enfrentamientos entre los manifestantes antidictadura, la policía y los grupos paramilitares. En el barrio Monimbó, los autoconvocados se resguardaron tras barricadas de adoquines. (MARVIN RECINOS/AFP)

Marcelo, el músico, lo observó todo a través de la pantalla de su celular, a unos kilómetros de ahí, en su casa. Por la noche hubo un aguacero y con la lluvia torrencial que cayó del cielo, se desplomó también el miedo que hasta entonces le había impedido componer canciones de lucha.

Escribió unas ocho piezas y realizó aportes a tantas otras más. En adelante se involucró de lleno y durante los siguientes cuatro años recorrió tranques, plantones y universidades para apoyar a los rebeldes autoconvocados con su música.

“Yo nunca me metí en una barricada ni nada, mi trinchera es el arte”, aseguró Marcelo. “Para mí es un compromiso y una obligación como artista. La cagada es que ahora todo el mundo sabe que soy super ‘vandálico’”.

‘Vandálicos’ es uno de los innumerables epítetos que la vicepresidenta Rosario Murillo les ha dedicado a los artistas opositores. Pero si así buscaba amedrentarlos, el plan le salió al revés, pues el calificativo ahora lo usan con orgullo.

El problema es que, aún durante la lucha, hay que comer, y el ‘vandalismo’ le costó a Marcelo la cancelación de la mayoría de los conciertos, su principal fuente de ingresos en Nicaragua.

La última presentación la hizo días antes de la Semana Santa, al cumplirse cuatro años desde el levantamiento del 2018. Ese concierto, está seguro, selló su orden de captura.

“Nosotros nos dimos el lujo de tocar el himno. La gente ahorita en Nicaragua está paralizada y lo que necesitamos es darnos ánimo. Ese concierto fue una válvula de escape. La gente está esperando que alguien diga: ‘¿cuál es la ruta?, ¡que se vaya el hijueputa!’, o ‘¡Viva Nicaragua libre!’, o que saqués tu bandera”, comentó.

***

En Managua, Marcelo cumplió años escondido en un apartamento. Después de huir del asedio contra su familia, la noche del 12 de abril, pasó tres días escondido en una casa de seguridad. Organizaciones defensoras de derechos humanos que le ayudaron a planear su escape le recomendaron desaparecer durante algunos días, antes de intentar abandonar el país. Cualquier movimiento, antes de que el ambiente se calmara un poco, de seguro lo habría hecho terminar en la cárcel.

En realidad, él aún no entiende por qué Daniel y Rosario lo consideran una amenaza, ni por qué estuvo a punto de sumarse a los 190 presos políticos encerrados en cárceles nicaragüenses, según un recuento publicado a inicios de junio por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Primero fueron los estudiantes, los periodistas, los defensores de derechos humanos. Ahora van tras los artistas y los sacerdotes. Marcelo sabe de al menos otras 12 personas del gremio que cruzaron la frontera con Costa Rica en la misma ola de exiliados que lo expulsó a él. Y vienen más en camino.

Miles de nicaragüenses participaron en la marcha 'Rescatando la Patria', en Managua, el 16 de setiembre del 2018. Cuatro años después de las multitudinarias protestas ciudadanas, continúa la represión del régimen contra sus detractores. Foto: AFP (INTI OCON/AFP)

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo confirma. El número de nicaragüenses que abandonan el país crece “a cifras sin precedentes”, dijo la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, a mediados de junio.

De acuerdo con la ONU, en los últimos ocho meses la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica se duplicó, alcanzando los 150.000.

El futuro es incierto para ellos y también para quienes siguen en Nicaragua.

“Nosotros en Nicaragua tenemos muerte civil. Yo ya no puedo regresar, si regreso me echan preso. Pero el resto de compañeros que se quedaron no pueden ni pueden trabajar. Y sólo son músicos, yo no sé que van a hacer esos majes de su vida ahora”, comentó.

Ser un ‘vandálico’ reconocido implica ser un peligro para quienes te rodean, y por eso nadie quería recibir a Marcelo cuando huyó de Masaya. Pero el nicaragüense “nunca te deja morir”, dice él, y una multitud de personas aún desconocidas se organizó para auxiliarlo.

Una lo hospedó en un apartamento en Managua durante dos semanas, muchos donaron dinero para su subsistencia durante esos primeros días. Otro, por su parte, le consiguió un chofer para que lo llevara hasta la frontera.

Hasta la suerte colaboró. La madrugada del 28 de abril, cuando finalmente llegó el momento de partir, ni un solo retén de la policía se topó en las cinco horas de camino hacia San Carlos, una comunidad fronteriza cercana a la desembocadura del río San Juan.

Y del temporal que según le dijeron lo recibiría en la frontera, no hubo ni una nube. En cambio, un sol cálido que le recordó a Masaya lo acompañó en la recta final, primero en lancha y después a pie, a través de un naranjal.

En eso estaba cuando le llegó un mensaje de una conocida con conexiones en el Gobierno, quien le informaba que la policía andaba tras él. “Es una prioridad capturar a Marcelo”, le dijeron. Lo buscaban en Masaya, en Managua, en el Diriá y en Jinotepe. Pero él ya estaba lejos.

“La persona que me estaba esperando me dijo: estás en Costa Rica, bienvenido”, recordó.

Sus amigos están, dentro de lo que cabe, bien. Después de mantenerlos 10 días presos, a oscuras y bajo interrogatorio, a “X”y a “S” los expulsaron del país, con la orden de no regresar. A “J” lo soltaron a medianoche en la frontera con El Salvador, y a “L”, lo dejaron en Guanacaste.

Marcelo cuenta los días para que su familia llegue, dentro de unos meses. Ya se está acostumbrando al frío y aprendió a andar siempre un paraguas, por aquello de las lluvias de medio año. Se está memorizando las rutas para moverse a pie por San José y hasta compró un colchón para ofrecerle techo y comida caliente al próximo músico exiliado.