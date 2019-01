Aquí viene mi segunda confesión: nunca estuvo dentro de mis planes crecer, tanto a nivel profesional como personal lejos de los míos, pero hoy tengo la alegría en mi corazón de hacerlo al lado de personas que me inspiran, que me retan, que me hacen sentir que soy capaz de lograr todo lo que proponga. Es entonces cuando me siento XXXXXXX en esos momentos, por más fugaces que sean.