Vos vestís un chaleco oscuro, camisa blanca, pantalones largos recogidos en los ruedos y, vistas las estaturas, justamente dos años de diferencia. Yo con calzones bombachos, hombros caídos y mis orejas que no dejan de crecer. Ya tanto hemos vivido, y aún tanto nos queda por hacer. Somos jinetes del tiempo a lomo de caballitos de palo de escoba, detrás de balones de fútbol, duendes en bicicleta, pasajeros sobre rieles del tren eléctrico, que agrandabas con las porciones de línea y vagones que te compraban en La Universal. Yo miro al frente con las preguntas que desde entonces me he planteado; por ejemplo: los gigantes que se forman en las nubes, el conejo de la luna, el misterio del agua. Se escurre entre los dedos, se mimetiza en la arena, trasciende volátil y se vuelve a precipitar sobre los montes, calles y tejados en pueblos y ciudades, furiosa a veces, renovadora y poética siempre, como le canta Silvio… Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe florezca nuestra esperanza.