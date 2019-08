El exjefe del Cartel del Golfo (México) conocido como el Barón de las Drogas, se encuentra purgando 11 cadenas perpetuas por narcotráfico y delitos contra la salud. Heredero de la organización criminal que fundó su tío Juan Nepomuceno Guerra en los años 30, García Ábrego fue el primer capo que el gobierno de EE.UU. incluyó en su lista de los más buscados. Su fama de sanguinario trascendía el ámbito del narco: en su momento mandó a matar al novio de su hermana porque no le gustaba para ella, y también a un técnico de aire acondicionado que no le dejó bien calibrado el aparato. Con la “Operación Leyenda”, las autoridades finalmente lograron la detención de García Ábrego, el 14 de enero de 1996, en su rancho de Villa Juárez, Nuevo León. No hubo un solo disparo. Al día siguiente fue extraditado a Estados Unidos, donde había más de 100 cargos en su contra. No quiso colaborar con las autoridades estadunidenses como informante y su sentencia fue de 11 cadenas perpetuas por delitos contra la salud.