“Cuando regresé y le comenté de la experiencia, se animó y me dijo que tenía que hacerlo, no solo por él, sino por todas las personas que estaban en una situación parecida y que creían que no había salida alguna. Fue entonces cuando me di a la tarea de ajustar los palos de golf, porque en algunos casos hay que acortarlos, además de establecer las técnicas que se ajustarían mejor a ellos”, explicó el director del campo de golf de Los Sueños, en Herradura.