El diario Clarín reprodujo la tarde de este jueves las declaraciones del polémico técnico mexicano José Luis Sánchez Solá, conocido en tierras aztecas como Chelís, quien en una entrevista con la cadena ESPN de México, cuando se le preguntó si creía que Maradona haría algo positivo en Dorados, lo destrozó, solo que en una respuesta “disfrazada” de mensaje positivo, según apreció el diario argentino: “Por supuesto que no va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se da cuenta quien lo contrata, ni sus allegados, que es un ser humano, más allá de lo que haya hecho como futbolista (...) más que contratarlo, los grandes clubes del mundo, el gran fútbol del mundo, debería ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo. No es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina del cual se están aprovechando. Obviamente, al estar mal no les va a funcionar y lo van a acabar corriendo (...) Deberían mandarlo a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán”.