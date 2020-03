La pandemia del covid-19 nos llevó a todos a vivir algo que hace muy poco jamás imaginábamos. Y en mi caso, fotógrafa, me llevó a experimentar lo que para mí era impensable: hacer teletrabajo. Desde la sala de mi casa, edito y me conecto para estar en contacto con mis compañeros. Junto a mí, en un sillón, permanece el regalo de cumpleaños de mi hermana (cumplió el 7 de marzo), cuya celebración debimos posponer y a quien no he podido darle su presente. Mayela López