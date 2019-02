Él me miró entre sorprendido y divertido. Tiene un carácter del carajo (o tenía, posiblemente él sí maduró) y me desarma cuando me dice: “Mi amor, tranquila, encienda el tele. Luego le cuento. Solo le digo: Netflix no se va a ir a ninguna parte. Pero termine, termine de ver la peli que ya me dijo, ha visto como 50 veces”.