“Las pandillas me tenían controlada y una vez me pusieron arma de fuego en mi estómago. Lo rentean a uno (modalidad en la que cobran un tipo de peaje diario para que las personas transiten). Le piden plata y si uno no lo da a uno lo pueden matar. Me detuvieron dos veces. Tuve que decidir no trabajar más. Me vine para acá porque no podía seguir allá”, cuenta Carolina.