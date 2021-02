“En esto de ayudar en el rescate animal, en mi caso y el de mi esposa, más que vocación, que puede ser que algunas personas lo tengan como vocación, ha sido una sensibilidad aumentada hacia este tema. De querer ser generadores de cambio, de darle una oportunidad a animalitos que no la tienen para ser amados y protegidos. Es importante ayudar para que no haya sobrepoblación porque entre más poblaciones de gatos y perros de forma no controlada exista habrá más riesgo de que ellos sufran más y que tengamos incluso problemas como sociedad en todo el asunto integral de las transmisiones de enfermedades o contaminación o cosas que están en medio.