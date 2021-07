“La banda ha sido bastante consciente de que tal vez mi situación económica no es la mejor y, aún así, me han dado muchísimas cosas. Yo estoy super agradecido porque además de ser la puerta para poder cumplir mi sueño, Troopers me ha dado la posibilidad de no tener que estar pensando todo el día si estoy logrando o no conseguir toda la plata. Eso hace que me concentre en el campamento y la competencia”, asevera.