“El Poder Judicial fue mi primer trabajo y ahí hice de todo: desde limpiar el piso, hasta entregar notificaciones, pero yo quería ser policía. Y yo me visualizaba en el OIJ pero como no tenía licencia y era uno de los requisitos, me pongo a hacer las cosas necesarias para cumplir con los requisitos y estando en esas diligencias una excompañera de la universidad me dice ‘¿usted sabe que Fuerza Pública está reclutando?’... me fui de una vez a la Fuerza Pública y a la semana siguiente me llamaron y ahí empezó todo”, explica la abogada.