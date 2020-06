Este ejemplo es el que ha inspirado a muchos de los jóvenes que hoy ingresan a las filas del leonismo, atraídos por el trabajo que han realizado sus padres y abuelos. “Mi abuela siempre ha sido parte de los leones, yo toda la vida la vi con el chaleco, y de vez en cuando me llevaba a las reuniones. Pues un día llegó y me preguntó que si no quería ir a una charla para ver si me interesaba ingresar”, cuenta Susana Zarata, quien con solo 19 años ya es un miembro activo desde hace dos años del Club de Leones de San Rafael de Heredia.