Revista Dominical

Aquileo, siempre entre nosotros: 160 años del poeta nacional

A 160 años del natalicio del poeta nacional, celebramos su obra que dejó una raíz muy pura de lo que somos como costarricenses.

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Por Carlos Francisco Echeverría
Aquileo J. Echeverría Zeledón fue declarado Benemérito de las Letras Patrias en 1953.







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Aquileo J. EcheverríaLiteratura costarricensePoesía

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