“Para mí este ha sido un año muy duro, porque con la pandemia mi trabajo en eventos ha bajado en más de un 90% y mi trabajo de fin y principio de año en el redondel es como mi aguinaldo. Desde hace meses ya no podía contar con eso, porque ya yo me imaginaba que con la pandemia ya no iban a haber corridas y que me iba a quedar sin trabajo. Después, cuando dijeron que sí iba a haber corridas pero sin público, daba igual y no me emocioné, porque mi función va dirigida precisamente al público”, explica el también animador de las corridas de Palmares.