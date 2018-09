“Esto va a ser inolvidable porque ha sido muchísimo tiempo queriendo jugar... queriendo jugar con cómo me siento yo, como una mujer, y desde pequeñita veía a las chicas jugar en el Pozuelo (equipo infantil), he estado muy nerviosa, no he podido dormir casi este fin de semana y el gol del inicio, no me lo esperaba... cuando me he metido (al área chica) no sabía ni adónde ir y bueno, estoy demasiado contenta, la verdad es que es un sueño”, declaró Alba a la mencionada cadena televisiva.