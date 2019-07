“Vea, no le miento. Yo antes no sabía ni qué era Whatsapp o Facebook, pero, ahora he aprendido a utilizar estas plataformas para mostrar lo que hago y que los clientes puedan contactarme, solicitar cotizaciones y que hasta puedan evaluar mi trabajo. Creo que eso ha sido vital para que otros confíen en mí”, afirma Hidalgo, quien junto a su nuera, Dina Flores, ha aprendido a promover su trabajo en las redes sociales.