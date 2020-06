Ana afirma que en su caso tiene picos emocionales y que pese a que trata de manejarlos hay momentos en los que no puede hacerlo. “Solamente un adicto hablando con otro adicto puede explicarse y hacerse entender, el amor de la familia es muy importante, mis hermanas me dicen que yo soy la más valiente de la familia, pero yo no lo creo así porque tuve que refugiarme en una adicción para enfrentar la vida”, dice.