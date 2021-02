“Sí he tenido pacientes que prefieren que los atienda La Benigna. Hay pacientes que incluso me llaman y me piden que les pase a La Benigna y diay yo se las paso, entonces mis colegas me vacilan y me dicen que van a acusar a La Benigna con el Colegio de Psicólogos porque ella no está colegiada. Y es que la gente me dice que le huyó a la terapia por mucho tiempo y que La Benigna le generó confianza. Ahora, de cariño, mucha gente me dice Benigna”, comenta Rodríguez, quien es licenciada en Psicopedagogía.