“Viajar sola me otorgó la máxima libertad y oportunidad de aprender más sobre las culturas y personas locales. También me dio la libertad de ir a lugares sin que nadie me retenga. Me permitió abrazar esta historia que he creado para mí y tener estas experiencias que solo yo conozco. Hay algo sagrado en tener tus propias experiencias personales con las que nadie más puede relacionarse. Me encantó cada minuto de él”, dijo la joven a Guinness World Record.