Cuando perdí a mi Lupe a inicios de este año fueron las y los enfermeros del Hospital San Juan de Dios -cuando mi familia no pudo estar conmigo- quienes sostuvieron mi mano por las noches mientras estaba internada, fueron los que me llevaron agua cada vez que lloraba en silencio, quienes me acariciaron el cabello cuando desperté después de dos cirugías y quienes me decían: 'Mamita, tranquila, todo va a salir bien" siempre que me desmoronaba.