“Yo me preguntaba ‘¿qué pasa si me pasa algo?, yo no quiero cancelar este evento porque tuve covid-19′. Pero la verdad es que me recuperé muy bien y sí, tuve una pausa, y sí tuve que dejar mi entrenamiento, pero ya estoy al 100% y me siento bien y todos los pequeños obstáculos creo que son parte de lo que uno le hace disfrutar las cosas. Ahora el obstáculo que en realidad no me deja dormir es el gran compromiso de tratar de ayudar a esos 500 familias”, comenta.