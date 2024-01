1974: A 50 años del ‘Rumble in the Jungle’, la caída de Nixon y la gloria de ABBA

Hace medio siglo, Richard Nixon se vio obligado a renunciar al poder, mientras Muhammad Ali y George Foreman se llenarían los bolsillos de dinero con una pelea de boxeo catalogada como histórica.

En ese 1974, año en el que Daniel Oduber asumía la presidencia de Costa Rica y en el que ABBA hacía historia en Europa, Argentina era testigo de la muerte de un líder tan amado como odiado.

Mientras tanto, la audiencia norteamericana quedaba atónita ante la muerte de una presentadora que se quitó la vida en vivo.

Estas son las noticias que marcaron el mundo hace 50 años.

Dimisión de Richard Nixon

El entonces presidente de Estados Unidos, el republicano Richard Nixon, se vio obligado a renunciar a su cargo el 8 de agosto de 1974, luego de que se viera implicado en uno de los mayores escándalos políticos que su país recuerde.

Todo comenzó en 1972, cuando cinco hombres fueron detenidos por irrumpir una noche en las oficinas de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, ubicadas en el edificio Watergate, en Washington D. C.

Se trataba de agentes secretos al reclutados por Howard Hunt y Gordon Liddy, quienes formaban parte del comité que buscaba la reelección de Nixon. Su intención era colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de los demócratas y así espiarlos, previo a las elecciones presidenciales de noviembre de ese año.

Richard Nixon se vio obligado a renunciar a la presidencia estadounidense en 1974. Su caída fue el desenlace del escándalo Watergate.

El caso salió a la luz pública cuando un joven periodista del Washington Post, Bob Woodward, se acercó a los tribunales para escuchar las declaraciones de los supuestos ladrones, que habían sido descubiertos por el guarda de seguridad del edificio mientras cometían el delito. A partir de ahí, Woodward y su compañero Carl Bernstein desarrollaron una de las investigaciones periodísticas más celebradas de la historia.

Los reporteros denunciaron que los hombres formaban parte de un plan de espionaje y sabotaje del equipo de campaña de Nixon, con el fin de dañar la imagen de sus contrincantes, controlar que no salieran noticias negativas en contra del presidente y favorecer su reelección.

Por este caso, un total de 48 personas fueron declaradas culpables y encarceladas (incluidos los cinco detenidos, así como exfuncionarios que formaron parte del primer gobierno de Nixon).

Si bien Nixon se impuso en las elecciones presidenciales de 1972, poco a poco el gobernante fue perdiendo el apoyo, incluso dentro del Partido Republicano, y el Congreso se alistó para destituirlo.

El 9 de agosto de 1974 Richard Nixon dijo adiós a la Casa Blanca, tras renunciar a la presidencia de Estados Unidos. (Anonymous)

Nixon se negaba a dimitir pero el 8 de agosto de 1974 finalmente anunció que dejaba el cargo. “Es algo que aborrecen todos los instintos de mi cuerpo. Sin embargo, como presidente, debo anteponer los intereses de América”.

Un día después, Nixon finalmente salió de la Casa Blanca, siendo el único presidente de ese país que ha renunciado a su puesto.

Rumble in the Jungle

En una esquina estaba Muhammad Ali; en la otra estaba George Foreman. Ellos serían los protagonistas de la pelea de boxeo más icónica de todos los tiempos, bautizada como The Rumble in the Jungle.

El enfrentamiento de pesos pesados tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinsasha (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y fue promovida por Don King, quien consiguió que ambos boxeadores aceptaran la pelea en territorio africano con la condición de que cada uno ganara $5 millones, una cifra considerada “una fortuna” hace 50 años.

Todos le apostaban a Ali, no solo porque era un explosivo y polémico líder de opinión que movía masas, sino también porque ya era un ídolo del cuadrilátero. En tanto, Foreman apenas estaba ganando fama internacional, a pesar de ser el campeón vigente e invicto.

1.000 millones de personas vieron el enfrentamiento entre Muhammad Ali y George Foreman.

En una entrevista con el medio británico The Sun, en el 2019, Foreman recordó cómo vivió aquel momento, que logró una audiencia de 1.000 millones de personas.

“Todos temían por Ali. Todos. Así que pensé que saldría y lo noquearía en uno o dos asaltos para que no se lastimara. Mi esquina me indicó que lo noqueara en el primer asalto, el segundo, y el tercero y no conservé ninguna energía”, dijo.

El combate inició con fuerza por parte de ambos boxeadores. Sin embargo, en el octavo asalto, Ali propició varios golpes a Foreman en el rostro y lo venció por Knock Out.

“Estaba devastado, tuve pesadillas. Seguí despertándome en medio de la noche pensando que iba a superar el conteo y perdía la pelea hasta en mis pesadillas”, añadió Foreman.

En ese combate, Ali utilizó por primera vez el rope-a-dope, considerada actualmente como una famosa técnica en la que uno de los luchadores se apoya contra las cuerdas del ring de boxeo y lanza golpes ofensivos que provocan que el oponente se canse.

Muhammad Ali venció a George Foreman en el octavo asalto. Cada uno de los boxeadores ganó $5 millones. (Ed Kolenovsky)

Hoy Foreman tiene claro que lo que ocurrió en aquella ocasión fue “más que una pelea” y no se arrepiente de haber formado parte de aquel histórico acontecimiento.

Sobre Ali, no tiene resentimientos, al contrario, afirma que “fue el ser humano más emocionante que he conocido en mi vida. Quiero decir, hay algo en él que te atraía”.

Tras la lucha, que fue además un show para beneficiar la imagen del dictador local Mobutu Sese Seko, hubo un concierto con figuras como James Brown, Celia Cruz, B.B. King, Miriam Makeba y The Spinners.

Tragedia en televisión

El 15 de julio de 1974 ocurrió uno de los capítulos más tristes e insólitos de la televisión internacional, cuando la presentadora estadounidense Christine Chubbuck se disparó en la cabeza mientras presentaba Suncoast Digest, en el canal WXLT-TV.

Este era un talk show en el que Chubbuck trataba diferentes temas y problemáticas sociales. Sus reportajes la condujeron hasta la oficina del jefe policial, a quien entrevistó sobre formas de quitarse la vida; días después comentó a sus compañeros en el trabajo que había comprado un arma y bromeó sobre dispararse en directo, pero ellos la regañaron.

La presentadora, de 29 años, continuó con normalidad, hasta que el 12 de julio le avisaron que una de sus notas sería sustituida por una sobre un tiroteo, pues querían ver más “sangre y entrañas”, lo que generó gran malestar en ella.

Ese mismo día organizó una fiesta en su casa, a la que invitó a algunos amigos y compañeros de trabajo. Eran alrededor de 30 personas quienes se reunieron por la noche para compartir con ella.

Christine Chubbuck tenía 29 años y luchaba contra la depresión. Ella se quitó la vida en vivo durante su programa de televisión. (Wikipedia)

Tres días después guardó en una bolsa un revolver, el cual colocó bajo su escritorio. Para ese día preparó el guion del programa, algo que no era habitual.

Según narra el Sarasota Herald-Tribune, ese día la mujer comenzó a presentar noticias como de costumbre. Sin embargo, 10 minutos después de haber iniciado el programa le avisaron que una de las cintas no rodaba, a lo que ella respondió que no iba a rodar.

Enseguida, la presentadora se quitó el cabello de su rostro, continuó leyendo el guion y dijo: “De acuerdo a la política del Canal 40 de brindarles lo último en sangre y entrañas a todo color, están a punto de ver otra primicia”.

En ese momento sacó con su mano derecha el revólver que tenía debajo del escritorio, se apuntó a la cabeza y tiró del gatillo. En un principio el personal pensaba que todo se trataba de una broma, hasta que se acercaron y vieron que era real.

De inmediato, el canal transmitió una nota y posteriormente una película, mientras a lo interno llamaban al 911. Chubbuck fue trasladada de inmediato al Hospital Sarasota Memorial; la declararon muerta 14 horas después.

La periodista tenía problemas de depresión y en 1970 también había intentado acabar con su vida con una sobredosis de medicamentos.

Según la revista People, tras su muerte, sus compañeros de trabajo encontraron un tipo de noticia escrita a mano por ella en la que relataba su propia muerte. También había una carta en la que hablaba de la fiesta que organizó.

“Esa fue su fiesta de despedida y su oportunidad de despedirse de todos, pero, por supuesto, no nos dimos cuenta en ese momento. Fue tan impactante”, dijo el reportero deportivo Craig Sager, a People.

Año de terremotos

Tres terremotos en países como Perú, China y Pakistán provocaron miles de muertes en 1974.

El primero de ellos ocurrió el 10 mayo 1974, cuando un terremoto de 6,8 grados sacudió la ciudad china de Zhaotong. El evento sísmico fue a las 3:25 a. m. (hora local) y aunque no está claro cuántas muertes provocó, se estima que la cifra de fallecidos pudo llegar a las 20.000.

Este terremoto afectó un total de 400.000 kilómetros cuadrados y, producto del impacto, aproximadamente 28.000 casas se derrumbaron y otras 38.000 presentaron daños.

Además, se estima que este evento telúrico dejó más de 1.600 personas heridas.

Otro terremoto ocurrido en 1974 tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, el 3 de octubre de 1974, a las 9:21a. m. (hora local).

En 1974, el terremoto de Perú dejó 78 muertos y 2414 heridos. (Wikipedia)

El terremoto en la capital peruana registró 78 muertos y 2414 heridos. Además, hubo grandes daños en la infraestructura antigua de Lima, incluidas las construcciones de adobe. Sin embargo, la mayor parte de los edificios más modernos soportó el evento.

Finalmente, está el terremoto del 28 de diciembre en los distritos pakistanís de Hunza, Hazara y Swat, ubicados al norte de ese país, a las 5:11 p. m. (hora local). Se le conoce como el terremoto de Pattan y tuvo una magnitud de 6,2 grados y presentó múltiples réplicas.

Se estima que producto de este evento sísmico fallecieron unas 5.300 personas. Además, hubo 17.000 personas heridas y cerca de 4.400 viviendas destruidas.

Tras este sismo, la zona de Pattan quedó completamente destruida debido a los múltiples deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. Esto complicó las labores de rescate y de ayuda, pues la carretera que comunicaba la aldea con el resto del país quedó completamente bloqueada en al menos 40 kilómetros.

Ante la crítica situación, el gobierno debió trasladar la ayuda por medio de helicópteros. La carretera fue finalmente reabierta a mediados de enero de 1975.

Llora Argentina

Un paro cardíaco producto de una cardiopatía isquémica crónica fue lo que causó la muerte del presidente argentino Juan Domingo Perón, el 1.° de julio de 1974.

La noticia fue dada a conocer por su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez Cartas de Perón, quien asumió la presidencia de Argentina, convirtiéndose en la primera mujer en ascender al poder en Sudamérica.

De acuerdo con El Clarín, las últimas palabras que pronunció Perón fueron: “¡Doctor, doctor, no puedo más… esto se acaba!”.

Perón fue un militar de carrera, tres veces presidente de Argentina y una de las figuras políticas más influyentes en la historia de su país. Primero asumió el poder en 1946 y antes de que terminara su gobierno fue reelegido en 1952, luego de que eliminara la restricción que le impedía estar dos períodos consecutivos en el cargo. Así se mantuvo en el poder hasta el 21 de setiembre de 1955. Posteriormente, volvió a ser electo en 1973.

Odiado por unos, querido por otros, el caudillo fue el fundador del peronismo, considerado el movimiento popular más importante de la historia argentina. Este se basaba en tres áreas: la economía, la soberanía política y la justicia social y a la fecha sigue siendo uno de los partidos dominantes entre el electorado.

El político participó en el golpe de Estado ocurrido en 1943, que dio por finalizada la llamada “década infame”, con el que se derrocó al presidente conservador Ramón Castillo.

Juan Domingo Perón fue un líder argentino, tres veces presidente y fundador del Peronismo. (Wikipedia)

Durante sus años en el poder, Perón impulsó las pensiones y las vacaciones pagadas, ganándose el apoyo de la clase obrera y los sindicatos. Sin embargo, hubo sectores que no vieron con buenos ojos sus propuestas y sus gobiernos son recordados por constantes estados de crispación social.

En 1987, 13 años después de su muerte, el féretro de Perón fue profanado y se sustrajeron las manos del cadáver. Sin embargo, no se supo quién o quiénes fueron los responsables de cometer el delito.

Puntuales

1974 también fue un año en el que el entretenimiento vio nacer artistas, películas, bandas y discos que se volvieron icónicos. Por ejemplo, en diciembre e ese año se estrenó El Padrino II, la cinta que cambió la percepción sobre la calidad de las segundas partes.

La cinta recaudó más de $90 millones en todo el mundo y fue nominada a once premios en la edición número 47 de los Premios Óscar. De hecho, esta película se convirtió en la primera secuela en ganar un premio de la Academia como mejor película.

Ese año también llegaron a la gran pantalla largometrajes como Chinatown y La matanza de Texas.

ABBA ganó el concurso de canciones Eurovisión en 1974 con 'Waterloo' (OLLE LINDEBORG/AFP)

En el ámbito musical, el 18 de febrero de ese año, Kiss lanzó su álbum debut, titulado precisamente Kiss, con temas escritos, en su gran mayoría, por los miembros fundadores y quienes se mantuvieron al frente del grupo hasta su gira de retiro, en el 2023: Gene Simmons y Paul Stanley.

En aquel momento, la maquillada banda vendió 75.000 copias y para 1977 ya sumaba 500.000 copias coocadas y un disco de oro.

Además, en 1974 también se formó la banda The Ramones, considerada como la piedra angular del punk rock.

Algo de lo más destacado de ese año en el medio del entretenimiento llegó de la mano de ABBA, pues el 6 de abril la agrupación sueca logró imponerse en el Festival de la Canción de Eurovisión, con el tema Waterloo,el primer sencillo del segundo álbum del cuarteto pop.

Con este tema, la banda obtuvo fama mundial, encabezó las listas de popularidad en varios países e incluso llegó al top 10 en Estados Unidos y al número uno en el Reino Unido. En el 2005, Waterloo fue elegida la mejor canción de la historia del Festival de la Canción de Eurovisión.

Asimismo, el equilibrista Philippe Petit logró escribir su nombre en la historia ese año, cuando realizó una hazaña que sorprendió al mundo.

Philippe Petit caminó por una varilla de acero a 500 metros de altura, entre las Torres Gemelas de Nueva York. (Wikipedia)

El joven francés, de 24 años, caminó a 500 metros de altura sobre una varilla de acero de aproximadamente 200 kilogramos, la cual comunicaba a las dos torres gemelas del World Trade Center, en Manhattan, Nueva York. Para mantener el equilibrio utilizó una pértiga de unos ocho metros.

La hazaña, que planificó por más de seis años, ocurrió finalmente la mañana del 7 de agosto, cuando el artista comenzó a caminar entre los edificio, cuya distancia era de aproximadamente 60 metros; y tardó una hora en concluir su cometido.

Posteriormente, fue detenido por las autoridades, que lo juzgaron por no contar con todos los permisos para realizar la maniobra. Sin embargo, se retiraron los cargos contra él y solamente le pidieron que realizara un show similar, pero en el Central Park.