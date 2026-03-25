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Yashin Quesada llegó a Tigo… y hasta dijeron que está en el top 3 de mejores pagados de Centroamérica

La entrevista a Kurt Morsink en Tigo Sports Radio terminó con una consulta sobre si Yashin Quesada sería un fichaje caro

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Por Fanny Tayver Marín
Yashin Quesada estuvo este miércoles en el programa Tigo Sports Radio, con José Alberto Montenegro, José Pablo Alfaro, Kristian Mora y José Eduardo Mora.
Yashin Quesada estuvo este miércoles en el programa Tigo Sports Radio, con José Alberto Montenegro, José Pablo Alfaro, Kristian Mora y José Eduardo Mora. (Captura de video/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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