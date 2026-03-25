Yashin Quesada llegó a Tigo… y hasta dijeron que está en el top 3 de mejores pagados de Centroamérica

Yashin Quesada estuvo este miércoles en el programa Tigo Sports Radio, con José Alberto Montenegro, José Pablo Alfaro, Kristian Mora y José Eduardo Mora.

¿Qué hacía Yashin Quesada en Tigo Sports Radio? Muchos curiosos se formularon esa pregunta apenas salió al aire junto a José Alberto Montenegro, Kristian Mora, José Pablo Alfaro y José Eduardo Mora en la primera parte del programa de este miércoles 25 de marzo.

Al experimentado periodista lo invitaron al programa, pero su presencia ahí sin duda alguna llamaba la atención. El espacio comenzó con múltiples anécdotas sobre diferentes episodios de su vida, su carrera profesional y hasta vivencias con los propios comunicadores que estaban ahí.

Luego entre todos le formularon una extensa entrevista al representante de futbolistas Kurt Morsink y al final, se dio este diálogo, relacionado con Yashin Quesada:

— José Pablo Alfaro: ¿Cómo vería a Yashin si lo traemos aquí? ¿Es un fichaje caro? ¿Usted qué dice?

— Kurt Morsink: Yashin es caro.

— José Alberto Montenegro: Ya es veterano, eso sí.

— Kurt Morsink: Pero lo bueno en ustedes (periodistas) la edad no importa.

— José Pablo Alfaro: Le dijo viejo…

— Yashin Quesada: Eso fue Montenegro, él está respondiendo, no es culpa de Kurt, es de Montenegro.

— Kurt Morsink: Para mí el currículo de Yashin es pesadito, tendría que ser ahí top tres de Centroamérica pagado, entonces que Tigo saque la chequera, ese traspaso no es fácil.

— Yashin Quesada: Kurt, cuando llegue el momento te llamo para que me ayudés.

Yashin Quesada también le hizo consultas a Kurt Morsink en la entrevista que le efectuaron en Tigo Sports Radio. (Captura de video/Captura de video)

Después de eso, Yashin Quesada se despidió de Tigo Sports Radio, porque tenía que ir a hacer su propio programa, Encuentro Deportivo, a las 10 a. m., que se transmite por Columbia y en diferentes plataformas. A modo de broma, dijo que debía ir a hacerles competencia.