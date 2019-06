Gustavo Matosas no me alcanza para entender el momento de la Sele, por más que nuestro columnista Amado Hidalgo enumere muy bien argumentadas las 1.001 contradicciones del timonel (algunas, más diría muchas, las comparto). Aunque capto el temor de Jacques Sagot cuando dice preferir un energúmeno eficaz que un galán de telenovela ineficiente, el análisis no puede ser tan precipitado ni quedarse en los galanteos, los lentes de moda o el traje del técnico. Dicho sea de paso: no hay fin que justifique, y mucho menos el fútbol, el beneplácito a un energúmeno.