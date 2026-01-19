Wílmer López y Wálter Centeno le hacen un reclamo a Alexandre Guimaraes

Wílmer el “Pato” López y Wálter Centeno juntos, cara a cara, es difícil de creer. De ellos se decía que eran los mejores jugadores del país en la época del 2000. Los llegaron a comparar y las apuestas iban sobre cuál era mejor que el otro.

Reunirlos ahora que están retirados es complicado debido a las ocupaciones de ambos: “Paté”, viviendo en San Carlos, donde dirige a los norteños; y el “Pato” con sus responsabilidades como entrenador del equipo femenino de Alajuelense.

El periodista Antonio Alfaro, quien junto a Wílmer López dirige el canal de YouTube El Pato & Toño, reunió a los exjugadores en una amena charla de fútbol, donde recordaron anécdotas y hasta tuvieron espacio para hacerle un reclamo a Alexandre Guimaraes, quien los dirigió en la Selección Nacional.

Al inicio de Camerino, como se llama el programa de Alfaro y López, Wílmer recordó que casi no jugó junto a Centeno en la Tricolor. Del minuto tres al cuatro con veinte segundos de la entrevista, ambos manifestaron que Guimaraes no los alineó juntos en un terreno de juego.

“Paté, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a nivel de Selección nos hizo falta más partidos juntos”, manifestó Wílmer; de inmediato, “Paté” estuvo de acuerdo: “Sí, sí”, dijo Centeno.

El “Pato” tomó la palabra y siguió con el tema; sin duda, añora haber tenido más compromisos junto a Wálter.

“Estábamos para jugar más partidos, pero jugamos poco”, indicó el “Pato”, y Wálter soltó una respuesta que, según él, provocó que no estuvieran juntos en el campo.

“Sí, yo creo que Guima (Alexandre Guimaraes) no había entendido bien, no había aceptado el fútbol en su corazón en ese momento”, expresó Centeno, y entre risas, Wílmer manifestó: “Estaba peleado con el fútbol”.

Centeno sonrió y añadió un poco más al tema de por qué dos talentos como ellos casi nunca estaban en la alineación titular: era uno o el otro.

“Sí, sí, estaba más pendiente del resultado y no se dio cuenta de que tenía la mejor alternativa, que era jugar juntos. En eliminatoria nunca jugamos; entraba yo y salía ‘Wil’ o viceversa. Éramos los cambios”, resaltó Wálter Centeno.

Wílmer recordó un compromiso donde solo estuvo con Centeno en la cancha.

“Solo en Honduras terminamos jugando juntos”, a lo que “Paté” añadió: “Ah, sí, puso la carne en el asador”.

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, fue el invitado a "Camerino", programa en Youtube de Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Ese choque al que se refirieron Wílmer y Centeno se dio rumbo al Mundial de 2002 en Corea y Japón. La escuadra nacional se impuso 3-2 con anotaciones de Paulo César Wanchope, Rolando Fonseca y Mauricio Solís.

Esa fue la última victoria de Costa Rica en eliminatorias contra Honduras en suelo catracho. Es más, de los últimos 12 partidos jugados en Honduras, el equipo local ganó 7 veces, con 4 empates y apenas una victoria visitante para Costa Rica, registrada en el recordado 2-3 del 1.º de julio de 2001 en Tegucigalpa. En goles, la diferencia también se mantiene: 19 para Honduras y 9 para Costa Rica.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.

Actualidad Rojinegra

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.