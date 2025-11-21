Wayne Rooney reveló su salario en el Manchester United y sorprendió a las leyendas de la Premier League

El exdelantero explicó el salario récord que obtuvo en 2014 con el Manchester United y dejó atónitos a reconocidos exjugadores ingleses.

Wayne Rooney reveló el monto del contrato más alto que recibió en el Manchester United. La cifra llamó la atención de exjugadores de la Premier League durante el programa Stick to Football. En ese espacio participaron Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright.

Rooney explicó que su acuerdo salarial más elevado en el club se firmó en 2014. El monto ascendió a £17 millones por año, una cifra que en ese momento rondó €19,3 millones tras su conversión.

También trascendió que el delantero ganaba más de £300.000 por semana, equivalentes a €340.000 semanales, lo que representó un ingreso mensual cercano a €1,36 millones.

La revelación generó sorpresa entre los excompañeros y analistas del espacio televisivo, quienes no esperaban una cifra de tal magnitud.

Rooney registró una trayectoria destacada con los red devils. Marcó 250 goles en 559 partidos durante 13 temporadas. Además, ganó cinco títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una Liga Europa, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga. Su producción ofensiva lo consolidó como el máximo goleador en la historia del club.

