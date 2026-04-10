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Washington Ortega no pudo seguir hablando… y lo que pasó después fue impactante

Washington Ortega compartió con varios asociados de Liga Deportiva Alajuelense en ‘Relatos del Morera’ y ahí se presentó una situación muy particular

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Por Fanny Tayver Marín
Washington Ortega fue quien recibió más consultas por parte de los asociados de Liga Deportiva Alajuelense en 'Relatos del Morera'.
Washington Ortega fue quien recibió más consultas por parte de los asociados de Liga Deportiva Alajuelense en 'Relatos del Morera'. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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