Warren Madrigal hace ‘homenaje’ a Alejandro Bran tras marcar un gol con el Nashville de la MLS

El delantero costarricense Warren Madrigal se hizo presente en las redes con el Nashville de la MLS en la goleada 5-0 ante el Orlando City y de una vez recordó a su amigo y compañero de Selección Alejandro Bran.

Warren tomó un rechazo y, con un remate de pierna izquierda, marcó un golazo. Posteriormente celebró con sus compañeros y, al final, festejó como lo hace el alajuelense Alejandro Bran, quien actualmente está castigado por su equipo tras el escándalo que protagonizó el pasado jueves.

Madrigal, al estilo de Bran, se lanzó al frente tomándose la nariz con la mano, en lo que se denomina el “Underwater”.

Warren Madrigal y Alejandro Bran han compartido en la Selección Nacional y son buenos amigos, por lo que esa amistad llevó al exsaprissista a imitarlo, quizás como una forma de animarlo en medio de las críticas.

Bran fue detenido el jueves por la Fuerza Pública luego de causar desorden y protagonizar un escándalo con su motocicleta en el condominio donde vive, en San José.

El volante de la Liga fue grabado por diferentes personas; en los videos se le observa esposado, fuera de sí, discutiendo con los policías y sus amigos.

Debido a los incidentes, la dirigencia de Alajuelense lo castigó, separándolo del plantel y enviándolo a entrenar al Alto Rendimiento junto a Kenneth Vargas. Además, les impusieron una multa económica cuyo monto no trascendió.