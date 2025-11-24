Wálter ‘Paté’ Centeno sorprende al decir que extraña algo de Luis Marín

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, reconoció que desea cumplir con los dos juegos que le restan a su equipo para pensar y planificar el próximo torneo.

A los norteños les falta visitar a Herediano y cerrar en casa contra Alajuelense, y Centeno no se intimida ante los rivales.

“Hay que jugarlos, son dos partidos y listo”, dijo Centeno, quien se centra más en el futuro, luego de culminar la primera fase del Apertura 2025.

“Luis Carlos (Chacón, presidente de San Carlos) ha hecho una gran labor y me parece que tiene un plan. Vamos a esperar a que finalice el certamen para nosotros, para reunirnos, tomar decisiones y que él me diga con lo que contamos y cómo nos acomodamos para el próximo torneo”, dijo Centeno en conferencia de prensa.

San Carlos es último en la tabla de posiciones y, para el próximo campeonato, debe salir de esa incómoda posición para evitar el descenso.

“Todos queremos ver al San Carlos de Luis Marín que clasificaba, yo lo quiero ver, porque es muy drástico el cambio del que peleaba al que está luchando por no descender. Me toca arreglar las cosas con la dirigencia, a ver qué posibilidades hay y cuánto presupuesto tenemos”, destacó Wálter.

Wálter Centeno dijo que el presidente de San Carlos tiene un plan para el próximo torneo. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Del partido que su escuadra empató 1-1, el timonel señaló que rescataba el esfuerzo y la disposición de los jugadores.

“Hicimos lo humanamente posible en la cancha, corrieron, jugaron y el rival también juega. Hicieron lo suyo y un punto es importante para seguir en esta carrera”, dijo Centeno.

Para Wálter, sus futbolistas tuvieron personalidad y mostraron mucho de lo que trabajaron en el receso.

“Jugamos de pie a pie, hicimos transiciones, presionamos y ganamos rápido la bola. A veces fuimos imprecisos al conducir el balón, o algunos pases los dimos malos y viene la desconfianza. Pero los muchachos van retomando y cada vez entienden más la idea”, dijo Wálter.

Para Centeno, su escuadra mejoró en el aspecto físico y por eso resaltó la labor del preparador físico y el deseo de todos los integrantes del plantel de verse y lucir mejor en la cancha.