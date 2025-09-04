Puro Deporte

Wálter ‘Paté’ Centeno se hace sentir en San Carlos desde el primer día

Wálter Centeno busca devolverle a San Carlos el protagonismo que ha tenido en torneos anteriores

Por Fanny Tayver Marín

Wálter “Paté” Centeno comenzó su era como técnico de San Carlos, con Sandro Alfaro como mano derecha. La primera práctica lo dejó contento y aspira a que los “Toros del Norte” pronto muestren el protagonismo que los caracterizaba en el pasado.








