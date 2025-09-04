Wálter ‘Paté’ Centeno se hace sentir en San Carlos desde el primer día

Wálter “Paté” Centeno comenzó su era como técnico de San Carlos, con Sandro Alfaro como mano derecha. La primera práctica lo dejó contento y aspira a que los “Toros del Norte” pronto muestren el protagonismo que los caracterizaba en el pasado.
“Venimos con mucha hambre, con ganas de trabajar, con ganas de que empiecen pronto los partidos y empezar a jugar para que los chicos pongan a este equipo donde siempre debe estar”, expresó Wálter Centeno en su presentación oficial, en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.
Dijo que para nadie es un secreto que San Carlos en los últimos tiempos “ha sido el cuarto equipo del país”, porque ha clasificado y ha estado ahí, tocando la puerta.
Él se hizo sentir desde el primer día. Su práctica de arranque fue intensa y cargada de energía, tratando de contagiar a sus nuevos pupilos con esa fuerza con la que comenzó, y que no se trata simplemente del estreno, porque esa es su forma de entrenar a diario.
“Paté” hoy quiere ver un San Carlos diferente, después de que según él, su llegada al banquillo se gestó de manera muy rápida.
“Yo recibí una llamada el lunes como a las 5 p. m., me hicieron una propuesta, vine aquí a reunirme el miércoles y aquí estamos. Todo es así, el fútbol nacional implica a todos los entrenadores estar listos tanto para irse como para entrar”, destacó.
Dijo que quiere aprovechar esta oportunidad que la ve como una buena opción, porque “es un equipo que pelea por grandes cosas”, y que eso va con lo que a él le gusta.
Llega con esa idea a la que no va a renunciar, de salir jugando con toque, buen manejo de la pelota, pase tras pase. Y aseguró que con esa fórmula acompañada de triunfos buscará echarse a la afición en la bolsa.
“No tengo otro camino, ya es una pregunta trillada, entonces ahora es tiempo de ganar. Me tocó también el torneo pasado con un equipo que estaba peleando el descenso y me tocaba ganar. Entonces, para mí no hay nada nuevo, o sea, el fútbol es ganar y si no se gana, usted sabe lo que pasa”, citó.
A partir de ahora, San Carlos se entrenará a doble sesión en este arranque con Paté, porque el sucesor de Géiner Segura está contra el tiempo.
Según él, tienen que de alguna u otra forma ver cómo hacen para que el equipo empiece a ganar lo más rápido posible.
“Eso depende de la energía, del entendimiento que llevemos cuerpo técnico y jugadores, de la interpretación de lo que yo les diga, y al final, que ellos sean los artistas como debe ser. Ellos son los que van a tomar las decisiones, uno les da el manual y dependemos de ellos”, citó.
Pero dijo que todos deben comprender que lo que necesitan en este momento, que es salir de la posición en la que están.
Y que si hay algo cierto de lo que él puede dar fe por lo que vivió como futbolista y que también lo ha comprobado desde el banquillo es que se juega a como se entrena.
Cuando le consultaron si va a solicitar algún refuerzo especial dijo que le gustaría esperar al primer partido. Hoy cuenta con dos jugadores por puesto y eso le gusta, para que haya competencia.
“El que venga, va a ser ya meramente hablarlo con Carlos Acosta y Carlos que lo hable con la junta directiva, si hay la posibilidad, y si no cerraríamos el ciclo.
”Yo creo que primero tengo que conocerlos a ellos y ver qué hay; el que mejor lo haga. Puede aparecer una sorpresa, porque esto es fútbol”, destacó.
San Carlos se encuentra en la octava casilla del Apertura 2025, con cinco puntos en seis presentaciones. Esa misma cantidad de unidades la tiene Guadalupe y Sporting continúa en el último puesto, con cuatro puntos.
Wálter Centeno se estrenará en el banquillo norteño el 11 de setiembre, de visita contra Guadalupe.