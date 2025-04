Wálter Centeno explota en conferencia y acusa a periodista: ‘Siempre preguntan lo mismo y aburren’

Wálter Centeno, técnico de Santos, no solo hizo un gesto de desaprobación ante la primera pregunta que recibió en la conferencia de prensa, luego de la derrota sufrida por su equipo 0-2 contra Alajuelense, sino que también lo dijo: no le agradó la consulta.

“Siempre preguntan lo mismo y aburren porque no cuestionan otra cosa”, comentó Centeno ante la interpelación de Carlos Serrano, periodista de FUTV.

Serrano preguntó: ¿Cuánto tiempo le dedicó a trabajar esa jugada en la que llega el primer gol de la Liga? ¿Fue una equivocación implementar ese estilo de juego que su equipo mostró ante Alajuelense?

- ¿A quién buscan? ¿Quieren un culpable? Entonces el culpable soy yo. Alajuela hizo las cosas bien.

“Listo, punto”, dijo Centeno, quien luego le señaló a Serrano que seguro hizo la consulta porque lo enviaron a preguntar eso.

- ¿Quedan 18 puntos en disputa, qué le pide a su equipo en estas 6 fechas que faltan?

- Vamos a seguir en la ruta en la que estamos. Hace dos partidos no estábamos en la fiesta. Estuvimos por un lapso con posibilidades, y el fútbol de Costa Rica da para todo. Vamos a tratar de terminar bien, seguir mejorando y que los muchachos sigan creciendo en estas vivencias. Son cosas que deben pasar para crecer y hay que dejar el miedo en la casa. Todos los goles en Costa Rica son errores. Salimos jugando y nos cayó el gol.

- Santa Ana no suma y el descenso no se ve tan cerca para ustedes. ¿Cree que el hecho de que Santa Ana no gane provocó que su equipo se relaje?

- El fútbol es eso. Estábamos en una posición difícil y el fútbol nos tenía en el quinto o sexto lugar. En las apuestas, Alajuela estaba para ganar y nosotros queríamos clasificar. Debemos confiar en lo que hemos trabajado. He visto equipos que vienen al estadio de la Liga, se defienden, pierden y no pasa nada.

Wálter Centeno pegó el grito al cielo por la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué aspectos tácticos cree que ha dejado de hacer su equipo?

- Nos faltó volumen. Me hubiera gustado una pregunta de esas, pero no me hicieron una pregunta así. Mi equipo no tuvo ofensiva y generó pocas opciones. Obvio que iba a ganar Alajuela, porque el nuestro hizo poco.

- ¿Qué espera en estos seis partidos que faltan?

- No podemos hacer cuentas. Hay que vivir el día a día, partido a partido. Si aspiramos a clasificar, hay que ganar y tener respeto al rival. Tenemos que buscar una propuesta agresiva, que si salía, íbamos a sacar los tres puntos que habíamos perdido la jornada anterior.

- ¿Qué le pareció el reencuentro con Alexandre Guimaraes?

- Bien, fue el técnico, junto con otros, que me dio la oportunidad y pude crecer como futbolista. Me alegra, porque es un gran posesional, y es grato ver a las personas que un día te dieron la mano.