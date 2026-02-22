Volvió Luis Paradela y castiga a Alajuelense: vea el gol del cubano de Saprissa en el clásico

La afición de Saprissa desafía la lluvia en el clásico ante Alajuelense.

Luis Javier Paradela no había anotado en su regreso al Deportivo Saprissa y lo hizo nada más ni nada menos que en el clásico contra Liga Deportiva Alajuelense, cuyas incidencias puede seguir aquí.

Lo consiguió con un cabezazo tempranero, en el minuto 6, tras un centro de Mariano Torres, luego de un saque de banda de Gerald Taylor.

⏰ 7’ Gol de Luis Paradela que con un buen cabezazo pone el 1-0 para Saprissa. pic.twitter.com/kThoqKjSfD — FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026

¡Volvió el papá manudo! Paradela ya se las mandó a guardar pic.twitter.com/KD96WJ3o3O — TD Más (@tdmascrc) February 22, 2026

Con la lluvia como parte del juego, el clásico está en desarrollo en el Estadio Ricardo Saprissa y al momento de publicación de este artículo, transcure el minuto 23 y el marcador se encuentra 1-0.

