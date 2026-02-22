Puro Deporte

Volvió Luis Paradela y castiga a Alajuelense: vea el gol del cubano de Saprissa en el clásico

Así fue como el Deportivo Saprissa abrió la cuenta en el clásico nacional ante Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
La afición de Saprissa desafía la lluvia en el clásico ante Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







