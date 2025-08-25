Vladimir Quesada tiene la gran opción de cobrarse una vieja factura ante el técnico de Motagua

¿Quién no ha escuchado la frase de que el fútbol da revanchas? O que el fútbol da muchas vueltas.

Y en las vueltas de este deporte, le correspondió a Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, cobrarse una factura pendiente.

Vladimir no es de sacarse clavos, al menos no vive con rencores, pero si en la cancha logra vencer al Motagua de Honduras (este martes a las 8 p. m. en el Ricardo Saprissa), se desquitará con Javier López, técnico español que hace 10 meses lo derrotó 3-0 en el propia Cueva.

Fue a inicios de octubre del año pasado, cuando López dirigía a Antigua de Guatemala y eliminó al Saprissa de Vladimir en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Se disputaba el pase a semifinales y, en la gramilla del reducto morado, Antigua ganó 3-0. Desde las gradas corearon: “¡Fuera Vladimir, fuera Vladimir!”.

Ese juego encendió la hoguera para Quesada, que en el siguiente encuentro del torneo nacional perdió como local contra Puntarenas, y el timonel fue cesado de sus funciones.

Javier López está ahora al frente de Motagua y le basta el empate para avanzar; los morados, en cambio, están obligados a ganar.

“Creemos que en el partido se puede presentar la misma situación (del año pasado contra Antigua). Estamos obligados a ir al marco contrario, necesitamos ganar. Vamos a atacar defendiendo. Esperamos que sea una historia diferente”, dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa.

El timonel saprissista confía en la victoria y en salir airoso contra Javier López. Se tiene confianza y cree en la capacidad de su equipo, aunque quizá haya algunos que piensen que Vladimir y Saprissa se quedarán en el camino.

“La gente que piense que vamos a quedar eliminados, no le puedo decir nada. ¿Cómo la voy a hacer cambiar? Tienen su opinión y criterio, y es muy respetable. Toda la gente tiene derecho a expresarse; que estemos de acuerdo o no, eso es otra cosa”, opinó Vladimir.

Vladimir Quesada habló en conferencia de prensa, previo al juego del martes contra Motagua en la Copa Centroamericana de la Concacaf (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quesada agregó que él le habla a los saprissistas, a la barra que los acompaña en cada encuentro, y su mensaje es que van a darlo todo por lograr los tres puntos.

“Nosotros no sabemos si vamos a ganar, el único que lo puede saber es Dios, porque Él es la perfección. Lo que sí puedo decir es que los muchachos van a salir al terreno de juego a dar lo mejor de sí, a tratar de hacer un partido inteligente y con muchas ganas”, indicó Vladimir.

El estratega comentó tener claro que los aficionados piden esfuerzo y eso lo garantiza por parte de su escuadra.

“Yo no me voy a desgastar con quienes piensen de una manera diferente. Le hablo al saprissista: tenemos una final y les recuerdo que los partidos no se ganan solo en la cancha, sino también desde la gradería. Necesitamos el apoyo enorme de nuestra afición, como siempre ha sido, y no estamos inventando nada, porque lo hemos sentido”, expresó Vladimir.

El técnico dijo que es impresionante sentarse en el banquillo y ver y sentir el apoyo de la afición, y reiteró que los jugadores van a dar lo mejor.

Pueden fallar, señaló Vladimir, porque son seres humanos, pero no lo harán adrede.

“Vengan, apóyennos y, al final del juego, esperamos celebrar todos juntos”, destacó Vladimir.

