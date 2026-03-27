Vea la primera alineación de Fernando Batista con la Selección de Costa Rica

Fernando Batista se estrena este viernes en el banquillo de la Selección de Costa Rica.

Fernando “Bocha” Batista comienza una nueva era de la Selección de Costa Rica y su firme intención es hacer las cosas bien, muy diferente a lo ocurrido en el último proceso que terminó con un fracaso con Miguel “Piojo” Herrera.

La Selección Nacional sostiene este viernes 27 de marzo su primer amistoso internacional del año, ante Jordania, en Turquía.

Con un plantel joven, este primer encuentro le servirá al técnico argentino para ver en cancha a la materia prima con la que cuenta para trabajar.

Sin Keylor Navas, sin Kendall Waston, sin Joel Campbell, sin Celso Borges... Este grupo que convocó poco a poco ha ido tomando experiencia, con golpes duros incluidos y hasta liderazgos que se han ido construyendo.

Algo que se refleja en el elegido para portar la cinta de capitán en este primer partido dirigido por Fernando Batista, una misión que recae en Orlando Galo.

¿Quiénes son de la partida? La primera alineación del “Bocha” está integrada por Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Josimar Alcócer, Andrey Soto, Orlando Galo, Darril Araya, Álvaro Zamora y Carlos Mora.

Además, se encuentran en la suplencia Kevin Chamorro, Abraham Madriz, Fernán Faerron, Andy Rojas, Gerald Taylor, Jewison Bennette, Creichel Pérez, Jefferson Brenes, Douglas López, Warren Madrigal, Haxzel Quirós y Jorkaeff Azofeifa.